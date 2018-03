Il s’agit d’un projet relancé pour la quatrième fois depuis 10 ans et qui avait été octroyé à une entreprise tunisienne en 2017 pour un projet complet clé en main d’une valeur totale -y compris la maintenance sur 5 ans- de 35 millions de dinars, mais annulé à la dernière minute.

Il a été relancé cette année (2018) –mais en partie seulement- et divisé en 3 lots. Ce projet, qui ne couvre qu’une partie du projet initial, dépasse déjà (si on additionne les offres les moins disantes et dans l’hypothèse que toutes ces offres soient conformes, ce qui est loin d’être le cas) un budget minimal de 18 millions de DT.

C’est une très belle manière de perdre du temps et surtout de l’argent en reportant les projets d’une année à l’autre. La Tunisie est en retard technologique, et de fait, nos cadres devraient aller voir du côté de l’Afrique subsaharienne, où les décisions et les projets sont déployés à la vitesse grand V.

Suite à l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres lancé par la CNAM (Caisse nationale d’assurance-maladie), voici les prix des offres des soumissionnaires:

Pour le Lot 1 :

Get Wirless :18 140 762,220 dt Arab Soft/Narsil Technology: 4 477 137,000 dt 3S consulting :3 339 112,630 dt S2I :2 831 872,750 dt Clinisys (ex Computer System): 2 590 630,000 dt ArchiveyourDocs: 2 546 600,000 dt.

Pour le Lot 2 :

Ø Get Wirless : 10 144 597,680 dt.

Pour le Lot 3:

Get Wirless :14 983 707,690 dt Prologic Tunisie :5 853 516,000 dt Printsecure :4 472 200,000.

