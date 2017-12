La Fédération tunisienne de football (FTF) et la Compagnie d’Assurances AMI ont signé, jeudi 28 décembre 2017, un contrat de partenariat faisant d’AMI Assurances le “Sponsor et assureur officiel de la FTF“ pour une durée de quatre ans.

A l’issue de la cérémonie de signature, le président de la FTF, Wadii El Jery, s’est félicité de ce partenariat, soulignant que c’est le premier contrat signé par la Fédération après la qualification au Mondial de Russie 2018. Il a précisé que ce partenariat se traduit par un soutien financier pour toutes les échéances des différentes équipes nationales de football jusqu’aux qualifications pour le Mondial de Qatar 2022, mais aussi par l’association d’AMI en tant qu’assureur de la FTF pour toutes ses actions.

De son côté, le directeur général d’AMI assurances, Mohamed Skander Naija, s’est déclaré fier et heureux de s’associer à la FTF aussi bien pour la campagne de la Coupe du monde Russie 2018 que pour toutes les compétitions des sélections nationales y compris les jeunes catégories, mettant en exergue l’implication croissante et diversifiée d’AMI assurances avec les fédérations sportives nationales, dans une vision stratégique considérant le sport comme un vecteur fondamental de notoriété et de développement.