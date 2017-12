Journées de l’entreprise : Quand Mehdi Jomaa et Rached Ghannouchi s’ignorent

Les 32èmes Journées de l’entreprise (8-9 décembre 2017, Sousse) ont été l’occasion d’une «confrontation» politique, passée inaperçue, entre Mehdi Jomaa, président du parti Al Badil, et Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha.

Les deux hommes se sont croisés avant la séance d’ouverture mais se sont superbement ignorés. Mehdi Jomaa était en train de discuter avec Radhi Meddeb, patron de Comete Group et président de l’association Action et Développement Solidaire (ADS), quand Rached Ghannouchi est passé à quelques centimètres sans que l’ex-chef du gouvernement et le chef du parti islamiste s’adressent la parole ou se saluent.