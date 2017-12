Le gouvernement tunisien signera un accord de siège au profit du Fonds souverain du Qatar, -Qatar Investment Authority (QIA), a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.

“La signature de cet accord ne manquera pas de contribuer à donner un nouvel élan à la coopération tuniso-qatarie”, a-t-il souligné à l’issue de son entretien avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani.

Plusieurs projets devraient être réactivées, notamment le projet de création d’un hôpital pour enfants à Tunis, le projet de construction de logements sociaux et le projet de protection de certaines régions du pays contre les inondations.

Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani a affirmé que la main-d’œuvre tunisienne “est toujours la bienvenue au Qatar, compte tenu de sa contribution au développement du pays”.

A propos des accords de siège

Un accord de siège est un type de traité qu’une organisation internationale conclut avec un État qui l’accueille sur son territoire, afin de définir son statut juridique dans ce dernier. Il a notamment pour but de garantir l’indépendance de l’organisation et de ses agents, ce qui conduit l’État hôte à concéder des privilèges, tels que des immunités pour les agents de l’organisation, ou un statut d’extraterritorialité pour ses locaux (wikipédia).

A propos de Qatar Investment Authority

Le Qatar Investment Authority (QIA) est le fonds d’investissement souverain de l’émirat du Qatar, présidé par Ahmad al-Sayed. Fondé en 2005, il détiendrait selon Hussein al-Abdallah (membre du conseil d’administration du Qatar Investment Authority) « beaucoup plus » que 100 milliards USD d’actifs.

La Qatar Investment Authority est l’unique actionnaire de Qatari Diar et de Qatar Holding LLC. Elle est par ailleurs fortement affiliée à la Qatar National Bank dont elle est actionnaire à 50 % mais aussi à la Qatar Islamic Bank dont elle possède 16 % des participations.

En novembre 2017, la Qatar Investment Authority annonce rapatrier autour de 20 milliards de dollars sur les 300 milliards de dollars dont dispose le fonds souverain, qui pourront servir à renforcer et consolider les banques locales qataries et les aider à traverser la crise actuelle, due au blocus, en leur fournissant les liquidités et le capital nécessaires. (wikipédia).