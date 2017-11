8ème édition de la journée mondiale de la qualité

Qu’est-ce qu’être un bon leader de nos jours ? Quels talents, caractéristiques, capacités sont exigés actuellement pour faire face à l’environnement business qui est de plus en plus incertain, complexe et changeant?

C’est le thème que propose la journée mondiale de la qualité, à sa huitième édition, organisée par le Forum Qualité qui aura lieu à l’Hotel Syphax, Sfax les 08 et 09 Novembre 2017 : En quoi le leadership peut-il s’avérer être levier majeur pour s’accommoder avec ces changements?

Quels enseignements peut-on tirer des multiples dispositifs mis en place dans les organisations, depuis ces dernières années ?

Quelles sont les « méthodes » ou approches de développement du leadership qui conviennent mieux pour accompagner le changement, qu’elles soient d’ordre stratégiques, organisationnelles ou culturelles, ou bien souvent les trois à la fois ?