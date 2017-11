Youssef Chahed réunit un CMR autour du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Un Conseil ministériel restreint s’est tenu dans la soirée du vendredi 3 novembre sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed consacré à l’évaluation du système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et sur les moyens d’améliorer les actions menées jusque-là dans ce domaine.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Youssef Chahed a insisté sur la nécessité d’accélérer l’institution d’un cadre juridique sur la cybercriminalité et d’œuvrer en coordination avec l’Institut national de la statistique (INS) à la mise en place d’un système global des statistiques liées aux jugements et aux fonds confisqués dans les crimes de blanchiment d’argent et de terrorisme.

Le CMR a recommandé l’introduction d’amendements à la loi relative au Registre du commerce de manière à permettre d’établir l’origine des sources de financement.

L’accent a également été mis sur la nécessité de promulguer un décret gouvernemental qui prévoit le gel des avoirs des personnes et organisations liées au financement du terrorisme conformément aux conventions des Nations unies dans ce domaine.