Les entreprises familiales forment un pilier important de l’économie mondiale et

Tunisienne. 60% des entreprises dans le monde sont familiales. Assurer la pérennité

de ces entreprises familiales est donc essentiel à la stabilité et la prospérité des

économies.

Le passage d’une génération à une autre s’accompagne d’un taux de disparition de

l’entreprise qui va crescendo. Aux Etats-Unis d’Amérique, seulement 30% des

entreprises survivent jusqu’à la deuxième génération, 12% jusqu’à la troisième

génération et seulement 3% atteignent ou dépassent la 4ème génération.

Ce phénomène se retrouve avec généralement les mêmes taux de disparition en

France, en Angleterre, en Belgique et un peu partout ailleurs dans le monde. Le fait

que très peu d’entreprises familiales survivent après la première génération est donc

universel et indépendant du contexte culturel ou de l’environnement économique et

touche par conséquent la Tunisie.

Pour expliquer cet important taux d’échec, trois raisons sont principalement évoquées :

les conflits familiaux,

l’inadaptation de la planification de la relève et

le manque d’accompagnement.

Plusieurs groupes et entreprises tunisiens créés dans les années 60 et 70 sont

aujourd’hui confrontés à cette problématique de la transmission de la deuxième à la

troisième génération.

