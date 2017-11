Farah Mrabet – SIAMAP : L’énergie photovoltaïque a permis d’améliorer la qualité du lait

Le projet de refroidissement du lait à travers l’utilisation de l’énergie photovoltaïque à Sidi Bouzid a permis de préserver la qualité de cet aliment et de réduire le taux de refus des collecteurs du lait endommagé par la chaleur et les conditions de son transport. C’est ce qu’a déclaré Farah Mrabet, doctorante à l’université allemande Hohenheim, auteure de ce projet.

Ce projet, financé par l’Agence de coopération technique allemande (GIZ) et lancé en juillet 2015 par le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), l’université allemande de Hohenheim ainsi que des partenaires tunisiens a concerné 7 agriculteurs à Sidi Bouzid, à Hnaya et Zitouna, qui utilisent un système de refroidissement composé d’un bidon en inox associé d’un compartiment de glace( isolateur thermique), dans lequel le lait est préservé, a précisé Mrabet qui intervenait lors d’un atelier sur le thème “déploiement des énergies renouvelables dans les secteurs agricoles et agroalimentaire opportunité, innovation et durabilité”, organisé en marge du SIAMAP 2017.

“Les quantités de glace sont fabriquées à partir d’un réfrigérateur actionné par quatre panneaux photovoltaïques d’une capacité de 600Watts. Le réfrigérateur a une capacité de fabrication de glace, durant 4 jours sous des conditions défavorables et 12 kg pendant toute une année “, a-elle ajouté.

Mrabet a indiqué que le système qui est importé d’Allemagne coûte 2500 euros, précisant que le coût pourrait être maîtrisé si les composantes sont fabriquées localement. “Ainsi, l’utilisation de ce système a permis de porter la température du lait de 25 degrés, lorsqu’il est non refroidi, à 16 degrés, s’il l’est”, a-t-elle poursuivi.

Selon lui, les analyses effectuées au mois d’août ont fait ressortir que le nombre des bactéries dans un ml de lait après trait est passé de 8250 bactéries à 92500/ml si le lait n’est pas refroidi , alors qu’en cas de refroidissement du lait, le nombre des bactéries est de 13700/ml, ce qui reflète une bonne qualité du lait.

La région de Sidi Bouzid contribue à hauteur de 11% dans la production nationale et 15% dans la production des collecteurs. Les petites fermes comptent entre 5 et 6 vaches laitières avec 16 centres de collecte du lait.

A noter que la Tunisie compte 112.000 éleveurs de vaches et quelque 460.000 têtes de vaches.

Selon l’UTAP, 30% des produits agricoles sont détruits à cause de la cherté de l’énergie et plus de 50% des périmètres irrigués ne sont pas exploités pour la même raison.

La consommation annuelle d’énergie dans le secteur agricole est de près 300 mille tonnes équivalent pétrole (TEP) avec une évolution annuelle de consommation d’électricité de 6%.