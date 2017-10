Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a salué le soutien du Parlement européen à la Tunisie auprès de la Commission et du Conseil de l’Europe. Il a rappelé la Résolution du 14 septembre 2016 sur les relations de l’Union avec la Tunisie dans le contexte régional actuel.

Dans son allocution à l’ouverture, lundi 30 octobre, des travaux d’une séance plénière extraordinaire à l’ARP, Mohamed Ennaceur a relevé que la visite en Tunisie du président du Parlement européen, Antonio Tajani, traduit la solidité des relations entre la Tunisie et l’Union européenne (UE).

La Résolution du Parlement européen, a-t-il rappelé, souligne l’importance de la réussite de l’expérience démocratique tunisienne pour la stabilité de la région et pour la sécurité de l’Europe, comme elle préconise un partenariat réel avec la Tunisie et la conversion des dettes tunisiennes auprès des pays européens en investissements dédiés à la promotion de l’emploi et du développement régional.

Mohamed Ennaceur a formé le souhait que le parlement européen poursuive ses efforts afin de concrétiser le contenu de cette résolution en vue d’un partenariat efficient et privilégié entre la Tunisie et l’UE.

Selon le président de l’ARP, les parlementaires tunisiens et européens jouent un rôle décisif dans la consolidation du processus visant l’approfondissement des relations entre la Tunisie et l’UE.

Ils sont aussi appelés à soutenir le rythme du travail parlementaire commun à travers l’échange d’expériences et la formation des compétences, à renforcer la communication entre les différents groupes et commissions parlementaires au niveau des deux parlements, a-t-il soutenu.

“Le développement de l’activité de la commission parlementaire mixte et le projet de lancement du “Groupe des amis de la Tunisie” au sein du parlement européen sont devenus une nécessité absolue pour l’activité parlementaire commune avec l’UE”, a-t-il encore ajouté.

Des ambassadeurs de pays européens ainsi que l’ambassadeur de l’UE à Tunis ont assisté à l’ouverture des travaux.