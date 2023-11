La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a décidé de créer une commission pour la gouvernance des programmes d’autonomisation économique et le suivi des projets financés par le ministère et ce, à l’issu d’une réunion tenue lundi.

Cette commission sera chargée, selon un communiqué du ministère, de promouvoir les mécanismes de gestion des programmes d’autonomisation économique, de contrôler la poursuite de ces projets et de pallier les lacunes, de proposer des solutions et d’assurer l’encadrement des administrations et des cadres.

Dans ce contexte, la ministre de la famille a chargé le directeur général de la cellule centrale de gouvernance Mohamed Kédidi et la directrice générale de l’unité d’encadrement Yosra Abassi de faire le suivi de la gouvernance dans l’exécution de tous les programme bénéficiant d’un financement public du ministère et d’effectuer des visites de terrain aux commissariats régionaux.

Un rapport annuel sur la gouvernance de la gestion des programmes du ministère en matière d’autonomisation économique et social de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors sera élaboré par le ministère de la famille à partir de l’année prochaine, dont les résultats seront annoncés à la fin du mois de juin de chaque année.

A cette occasion, Belhaj moussa a souligné la nécessité d’assurer la bonne gestion des finances publiques afin d’élargir le nombre de bénéficiaires et de préserver les sources de revenus.

Cette réunion a permis de passer en revue les indicateurs relatifs au nombre des bénéficiaires et les dossiers en suspens pour tirer profit des programmes d’autonomisation économique ciblant les familles vivant dans des situations spécifiques, les mères des élèves menacés de décrochage scolaire, les femmes et les filles victimes de violence “Samidat” et les ouvrières dans le secteur agricole et autres..