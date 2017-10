Le CEPEX organise une mission d’affaires à Zurich (Suisse), le 15 novembre prochain

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organise, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Berne et “SWITZERLAND GLOBAL ENTREPRISE” (SGE), une mission d’Affaires en Suisse (Zurich), le 15 novembre 2017.

Le programme de cette mission comporte l’organisation d’un Forum d’affaires tuniso-suisse pour présenter les opportunités d’exportation et de partenariat, un buffet de réseautage, des rencontres d’affaires BtoB, une exposition et dégustation des produits tunisiens.

Trois secteurs seront mis en valeur à cette occasion, à savoir l’Agroalimentaire (y compris les produits bio, notamment l’huile d’olive et les dattes), les TIC et les industries mécaniques, électriques et électroniques.