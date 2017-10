La Commission des finances, de la planification et du développement de l’ARP a approuvé le projet de loi portant approbation de l’accord de crédit entre l’Etat et 13 banques locales pour le financement du budget de l’Etat pour l’exercice 2017, moyennant une enveloppe de 250 millions d’euros prélevés des dépôts en devises des non- résidents auprès des banques concernées.

Deux options sont prévues pour le remboursement de cet emprunt, en 3 tranches annuelles avec un taux d’intérêt de 2% ou en une seule tranche au terme de 3 ans à un taux d’intérêt de 2,5%.

Les 13 banques concernées par cet accord sont:

la BIAT (60 millions d’euros),

Attijari Bank (60 millions d’euros),

l’UIB (40 millions d’euros),

la BNA (21 millions d’euros),

l’ATB (20 millions d’euros),

la STB (10 millions d’euros),

l’Amen Bank (10 millions d’euros),

la BH (5 millions d’euros),

l’ABC (5 millions d’euros),

la North Africa International Bank, NAIB Bank (5 millions d’euros),

la BTI (3 millions d’euros) et

la BTE (1 million d’euros).

La Banque nationale agricole (BNA), en tant que “moniteur délégué”, se charge des opérations de retrait du crédit et du remboursement.