Afin de consolider davantage son identité de banque universelle et de conforter son positionnement de banque moderne, la BNA met à la disposition de sa clientèle entreprises sa nouvelle solution d’Internet Banking : BNA C@sh Management.

Une solution de banque en ligne, sécurisée et innovante, permettant aux entreprises tunisienne le pilotage et la gestion de leurs flux de trésorerie et de leurs activités au niveau national et international en temps réel.

Une gestion simple et optimisée des processus quotidiens des flux financiers et commerciaux de l’entreprise, groupe d’entreprises.

BNA C@sh Management permet le pilotage des comptes, en temps réel, l’initiation d’opérations bancaires à distance, le téléchargement des documents bancaires en ligne…, et l’accès à des outils de reporting bancaire et de gestion de trésorerie.