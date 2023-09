Le ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques a fait savoir mercredi, qu’un accord sera conclu avec la Banque Nationale Agricole (BNA) pour fournir les financements nécessaires à l’Office des Terres Domaniales (OTD), afin de renforcer sa contribution à l’augmentation de la production nationale de blé dur, et ce, en consacrant une superficie de 50 mille hectares aux céréales dans les agro-combinats.

Cette décision a été prise à l’issue d’une séance de travail, tenue hier entre le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, et une délégation de la BNA, conduite par le Directeur Général par intérim de la banque, Ahmed Ben Moulehem, et des représentants de la Banque Centrale de Tunisie et du ministère des Finances.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur les mécanismes à mettre en place pour renforcer le soutien financier à la filière de grandes cultures et améliorer la coopération financière avec l’Office des céréales et l’OTD.

Il a été convenu, aussi, d’organiser une rencontre, au cours de la semaine prochaine, avec les banques concernées afin d’élaborer un plan d’action, permettant d’améliorer le fonctionnement de l’Office des Céréales.