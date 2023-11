La commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics, a évoqué lors de sa première réunion tenue, vendredi au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, les solutions appropriées pour surmonter les difficultés entravant la réalisation de différents projets dans les secteurs de santé, transport, infrastructure de base, investissement, agriculture, environnement, jeunesse et sport.

La commission supérieure, créée en vertu du décret no 68-2022 du 19 octobre 2022 afin de trouver des solutions appropriées pour accélérer la réalisation des projets, assurant un développement économique et social dans le pays, a examiné l’approche à adopter pour accélérer la mise en œuvre des grands projets.

La réunion a également permis l’examen des difficultés et la présentation des propositions pratiques pour surmonter les problèmes qui font obstacle à l’avancement d’un grand nombre de projets.

Selon un communiqué rendu public par la présidence du gouvernement, la commission supérieure a décidé de renforcer davantage la coordination entre les ministères, concernant les projets à caractère stratégique. Il s’agit également de faciliter les procédures administratives et juridiques de prise de décision aux niveaux régional et local en plus de l’adoption de normes et d’indices permettant une meilleure détermination des projets prioritaires.

La commission supérieure a également recommandé de renforcer les administrations en ressources humaines à travers le mécanisme de détachement ou la mise en disponibilité dans les plus brefs délais. La commission a aussi appelé les différents intervenants à assumer leur responsabilité et à s’associer à l’effort national afin d’accélérer la résolution des problèmes et difficultés bloquant la réalisation des projets.