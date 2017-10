Maroc : Le FMI et le FMA lancent un concours des jeunes arabes innovants

Un concours des jeunes arabes innovants âgés entre 18 et 35 ans sera organisé dans le cadre de la campagne sur l’innovation des jeunes arabes lancée par le FMI (Fonds monétaire international) et le FMA (Fonds monétaire arabe).

Les jeunes devront présenter à cette occasion leurs travaux et échanger leurs expériences à travers une vidéo de 2 minutes.

Ce concours cible des jeunes innovateurs arabes issus de la Tunisie, Algérie, Bahreïn, Iles Comores, Djibouti, Egypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Sudan, Syrie, Emirats Arabes Unis, Yemen et la Cisjordanie et la Bande de Gaza.

Le FMI a appelé les participants utilisateurs de caméras ou de Smartphone à présenter des vidéos sur leurs initiatives innovantes (innovations, projets, organisations, initiatives, projets et logiciels électroniques) qui ont eu un impact social dans les domaines de création d’opportunités de travail, de l’autonomisation de la femme et des jeunes, du développement de l’éducation, de l’échange des connaissances, du développement de la transparence et de la lutte contre la corruption.

Trois jeunes seront sélectionnés et gagneront un voyage au Maroc pour présenter leurs travaux au cours d’un congrès régional qui se tiendra les 29 et 30 janvier 2018. La cloture de cette manifestation aura lieu, le 30 novembre 2017, et les résultats seront prononcés le 22 décembre 2017.