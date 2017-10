Progression de 42,7% des revenus du groupe One Tech Holding

Les revenus du groupe One Tech Holding ont progressé de 42,7%, durant le troisième trimestre 2017, par rapport à la même période de l’année 2016, selon la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT).

Sur les neufs premiers mois de l’année 2017, la croissance des revenus de 100 millions de dinars (MD), est principalement expliquée par l’importante progression des exportations (+30,5%), qui représentent désormais 77,5% du chiffre d’affaires global du groupe.

Les revenus du pôle mécatronique ont atteint, sur les neufs premiers mois, 241 MD, en forte progression de 37,4%, par rapport à leur niveau de la même période en 2016.

L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH reste soutenu et couvre les augmentations capacitaires et les améliorations de la qualité et de la productivité.

Les investissements physiques ont atteint, au 30 Septembre 2017, une enveloppe de 27,8 MD, en augmentation par rapport à leur niveau de l’année précédente de 11,6%.

L’endettement global du groupe passe à 83,4 MD, contre 74,6 MD, au 30 septembre 2016, en augmentation largement moins que proportionnelle par rapport à l’enveloppe des investissements entrepris.