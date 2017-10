Tfanen-Tunisie Créative lance la 2ème phase des appels à propositions pour 3 fonds culturels

Tfanen-Tunisie Créative vient de lancer la deuxième phase des appels à propositions pour 3 fonds culturels, pour une enveloppe globale de 1.750.000 euros (environ 5 millions de dinars) dans le cadre des “Fonds d’engagement culturel local en Tunisie”, “Fonds d’Appui à la Création” et “Fonds de Pérennisation des Festivals et de Valorisation du Patrimoine”, informe un communiqué de presse de British Council en Tunisie. Les dates limites de soumission varient selon les fonds et s’étendent sur la période allant du 3 novembre au 2 décembre 2017. Une série de journées d’informations sont organisées à partir du 04 octobre dans plusieurs gouvernorats couvrant toutes les régions tunisiennes.

Tfanen-Tunisie est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles, mis en œuvre par le British Council pour le compte et avec la collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne).

Les trois appels à projets sont ouverts aux différents opérateurs culturels, tels que les acteurs de la société civile, les entrepreneurs culturels, les établissements du secteur public et les artistes. Les financements accordés varient entre 10.000 à 100.000 euros par projet (en fonction des fonds et des lots) pour une durée des projets allant de 3 à 12 mois.

Les projets promouvant l’accès à la culture au niveau local, notamment dans les zones défavorisées, et qui seront développés et gérés en réseau par des partenaires de natures diverses (organisation de la société civile, organismes étatiques, acteurs culturels indépendants, etc.) seront valorisés. Une attention particulière sera portée aux projets bénéficiant aux jeunes et aux femmes.

Lors de son premier appel, Tfanen-Tunisie Créative, a accordé des financements à 20 projets retenus parmi près de 450 candidatures couvrant la majorité des gouvernorats de la Tunisie.

Tfanen-Tunisie Créative vise à soutenir la redéfinition de la politique culturelle (axe 1) et la restructuration du secteur culturel (axe 2) dans le contexte de la nouvelle gouvernance que connait la Tunisie d’aujourd’hui. Un budget total de 6 millions d’euros a été alloué pour la mise en œuvre de ce programme bilatéral.

Le premier axe du programme sera mis en œuvre notamment à travers un contrat de jumelage institutionnel entre le ministère tunisien des Affaires culturelles et des ministères de la Culture des Etats membres de l’UE.

Le deuxième axe, matérialisé dans le projet Tfanen-Tunisie Créative, sera mis en œuvre par le British Council, pour le compte et avec la collaboration du réseau EUNIC (European Union National Institutes for Culture).

Les deux axes travailleront en étroite collaboration, sous la coordination du Ministère des affaires culturelles Tunisien afin de garantir un impact durable sur le secteur culturel en Tunisie.

L’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, a dans ce contexte souligné que ” La culture est l’un des moteurs de la transition démocratique. Elle unit et stimule; elle offre un unique espace de partage, de rencontre et de réflexion. Elle constitue en Tunisie l’une des priorités de l’action de l’Union européenne qui met à la disposition de tous les acteurs culturels tunisiens de nouvelles opportunités de financement et des activités de renforcement des capacités afin de développer l’offre culturelle de qualité sur l’ensemble du pays “.