Haut conseil de coopération tuniso-français : Signature de plusieurs accords de conventions

Plusieurs accords de conventions entre la Tunisie et la France ont été signés au terme de la première réunion du Haut conseil de coopération tuniso-français, tenu jeudi 5 octobre au Palais Dar Dhiafa à Carthage, sous la présidence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et du Premier ministre français, Edouard Philippe.

Les conventions signées concernent notamment les domaines de la finance, la création d’entreprises, le développement, le financement des programmes de relance des investissements et de la microfinance.

Elles touchent, également, les domaines de la modernisation des exploitations agricoles, des énergies renouvelables, de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche technologique.

– Accord-cadre sur le projet Instituts universitaires de technologie (IUT/Instituts supérieurs des Etudes technologiques)

– Conventions de financement pour le Programme de relance de l’investissement et de modernisation des exploitations agricoles d’un montant de 62 millions d’euros.

– Convention de financement pour une ligne de crédit octroyée à l’Amen Bank d’un montant de 15,3 millions d’euros pour soutenir le secteur de la microfinance.

– Convention de financement pour une ligne de crédit verte de l’AFD à l’Union internationale de banques (UIB) d’un montant de 15 millions d’euros.

– Lettre d’intention de soutien budgétaire aux réformes liées à la gouvernance de l’Etat.

– Déclaration conjointe relative à la mise en place de la représentation opérationnelle du Commissariat à l’Energie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Tunis.

– Mémorandum d’accord entre “AfricInvest” et “Agoranov” dans le cadre du développement d’un réseau de Hubs en Tunisie et en Afrique dédié à l’entrepreneuriat et aux startups innovantes.