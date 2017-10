La Tunisie participe actuellement aux ‘’Rencontres Africa 2017’’ qui se tiennent les 2 et 3 octobre 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire). La participation tunisienne est organisée conjointement par le CEPEX (Centre de promotion des exportations) et Classe Export.

Une forte délégation tunisienne composée d’une cinquantaine d’entreprises tunisiennes issues des principaux secteurs économiques (services, ingénierie, numérique, BTP, agroalimentaire, enseignement supérieur, environnement, énergie, études et conseils, commerce international…) participe à cette importante manifestation, précise la même source.

Le stand de la Tunisie a été le lieu de rencontre de la délégation tunisienne ainsi qu’un espace convivial de réseautage pour échanger et communiquer toutes les informations utiles sur la Tunisie. Les rendez-vous d’affaires personnalisés planifiés par les organisateurs au profit des entreprises tunisiennes inscrites ont permis à ces entreprises de promouvoir leurs activités et d’avoir des contacts ciblés.

“Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que cette importante manifestation économique sur l’Afrique est organisée sous le haut patronage du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère français de l’Economie, et bénéficie du soutien de nombreux acteurs économiques français et africains”.

Africa 2017 se présente comme un espace de réseautage à grande échelle réunissant pendant deux jours à Abidjan, 400 entreprises africaines et 250 françaises, une trentaine de pays ainsi que la présence de hautes personnalités internationales du monde politique, économique et des affaires. Des Conférences et des colloques animés par des personnalités et des experts reconnus sont au programme durant les deux jours.

La deuxième étape des rencontres auront lieu simultanément à Tunis et à Nairobi les 5 et 6 octobre 2017.