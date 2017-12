Tunisie : Slim Khalbous veut augmenter de 30% la part des financements étrangers dans le budget de la recherche scientifique

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souhaite porter la part des financements étrangers dans le budget réservé à la recherche scientifique à 30% au cours de la période 2017-2022, contre 5% actuellement, selon Selim Khalbous, le ministre de l’Enseignement supérieur, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 25 mai à Tunis, sur les nouvelles orientations du ministère dans le domaine de la recherche scientifique.

Khalbous a, également, souligné la nécessité d’augmenter de 50% les fonds destinés au développement des centres et des laboratoires de recherche en Tunisie entre 2017 et 2022, contre 30% actuellement.

Le ministre a appelé à diversifier les sources de financement destinées au développement de la recherche scientifique en Tunisie conformément aux grandes orientations du ministère, recommandant, à cet égard, de ne plus compter uniquement sur l’Etat qui assure 95% de ces financements estimés annuellement à 300 millions de dinars.

Khalbous a indiqué qu’une équipe de chercheurs sera constituée pour assister les centres de recherche dans la quête de financements étrangers et dans la bonne gestion de ces fonds.

Il a par ailleurs estimé que le secteur de la recherche scientifique en Tunisie souffre de plusieurs insuffisances en dépit des compétences humaines existantes, nécessitant selon lui une révision des aspects administratifs et une restructuration des centres de recherche ainsi qu’une bonne répartition des fonds réservés à ces établissements et la création de groupements de recherche pour une meilleure synergie des compétences et une meilleure gestion des ressources financières.