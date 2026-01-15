Une convention de partenariat a Ã©tÃ© signÃ©e entre lâ€™Institut Pasteur de Tunis (IPT) et lâ€™Institut SupÃ©rieur des Sciences Biologiques AppliquÃ©es de Tunis (ISSBAT), selon un communiquÃ© publiÃ© ce mercredi sur la page officielle de l’IPT.

SignÃ©e par Pr Samia Menif, Directrice GÃ©nÃ©rale de lâ€™Institut Pasteur de Tunis, et Pr Mouna Marrakchi, Directrice de lâ€™ISSBAT, cette convention vise Ã renouveler et Ã renforcer la coopÃ©ration dans les domaines de la recherche scientifique, des collaborations acadÃ©miques, ainsi que de la formation et de lâ€™encadrement des Ã©tudiants, contribuant ainsi au dÃ©veloppement des compÃ©tences et Ã la promotion de lâ€™excellence scientifique.