En 1926, le monde vibrait au rythme de la modernité naissante. Henry Ford roulait à la chaîne ses Model T, Lindbergh traversait l’Atlantique en solitaire, et la radio unissait les masses dans un bourdonnement électrique.

À Tunis, sous protectorat français, l’économie tunisienne s’éveillait avec l’essor des phosphates et du commerce méditerranéen, tandis que l’Europe rêvait d’un progrès technique libérateur. Les magazines comme Popular Science publiaient des visions audacieuses : Hugo Gernsback, père de la science-fiction, imaginait un 2026 dominé par des machines pensantes et des cités aériennes. C’était l’ère du rétrofuturisme pur : un optimisme béat face à la Grande Dépression à venir.

Le Futur d’Hier

Les prophètes de 1926 voyaient 2026 comme un paradis mécanique. Les voitures ? Des aéronefs personnels filant à 300 km/h dans le ciel, évitant les embouteillages terrestres. Les robots, inspirés des automates de Czapek, serviraient le thé, cultiveraient les champs et combattraient en rangs serrés – une utopie où l’homme, libéré du labeur, s’adonnait à l’art et aux voyages spatiaux.

L’énergie atomique, théorisée par Rutherford, fournirait une électricité gratuite et infinie, propulsant une économie mondiale sans frontières. Téléphones parlants-vidéo relieraient New York à Tunis en un clin d’œil. Économiquement, on tablait sur une multiplication par dix du PIB mondial, dopée par l’automatisation et le commerce aérien, avec la fin des famines grâce à des fermes hydroponiques volantes.

Le Futur d’Aujourd’hui

En ce 1er mars 2026, la réalité dépasse souvent la fiction… mais avec des écarts saisissants. Pas de voitures volantes de masse – les drones livrent nos colis, et les jets privés restent l’apanage des élites –, mais l’IA, cette “machine pensante” tant rêvée, règne en maître. ChatGPT et ses successeurs ne servent pas le thé, mais rédigent contrats, diagnostiquent maladies et pilotent usines via des robots comme Boston Dynamics.

L’énergie atomique ? Remplacée par le nucléaire fission contrôlée et les renouvelables, sans l’abondance promise. La téléphonie-vidéo est ubiquitaire via Zoom et FaceTime, et l’espace s’ouvre avec SpaceX. Pourtant, le travail manuel persiste, amplifié par la gig economy ; l’IA libère les cerveaux, non les corps. Le rétrofuturisme bute sur la physique et l’humain : nos robots sont serviteurs, pas seigneurs.

L’Œil de WMC

Plongeons dans les archives simulées de Webmanagercenter (WMC), média tunisien économique fondé en 2001, pour une instantanée de 1926. À Tunis, l’année fut marquée par un boom des exportations de phosphates (hausse de 15% selon les rapports coloniaux), tirant l’économie tunisienne à 4% de croissance malgré la dépendance française.

Les journaux comme La Presse de Tunisie évoquaient des investissements italiens dans les oliveraies et un port de La Goulette engorgé par le commerce méditerranéen. Vision futuriste locale ? Des articles spéculaient sur des “dirigeables tunisiens” reliant Carthage à Paris en heures, boostant le tourisme naissant.

Économiquement, 1926 préfigurait le potentiel tunisien : phosphates et agriculture comme moteurs, avec un PIB par habitant en hausse de 8% – un écho aux prédictions globales d’abondance, freiné par la crise de 1929 imminente. Aujourd’hui, WMC noterait l’ironie : l’IA tunisienne (start-ups comme InstaDeep) réalise ces rêves robotiques, mais l’énergie reste un défi géopolitique.

Conclusion

Le futur d’hier nous enseigne l’optimisme myope : les technologies explosent (IA > robots), mais l’économie humaine trahit les rêves – inégalités persistantes, énergie rare, travail aliénant. Leçon clé pour 2026 ? Canaliser l’IA non pour remplacer l’homme, mais pour équitablement redistribuer la richesse promise en 1926. Rétrofuturisme ou pas, l’avenir se forge par des choix, pas des gadgets.

Note de la rédaction : Ce dossier spécial a été conçu en collaboration avec une intelligence artificielle, utilisée ici comme outil de recherche et de synthèse historique pour explorer les visions du futur à travers le temps.