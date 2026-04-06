La semaine écoulée confirme une ligne de fracture de plus en plus nette au sein de l’économie tunisienne. Entre des signaux de résistance conjoncturelle encourageants et des défis structurels qui s’intensifient, le pays se trouve à un point de bascule. De la sélectivité accrue de la Bourse de Tunis à l’impératif de relance du secteur phosphate, l’enjeu reste le même : transformer un héritage historique en levier de croissance futur.

Une solidité financière en trompe-l’œil ?

Les indicateurs immédiats témoignent d’une certaine robustesse. La Bourse de Tunis, malgré une légère correction hebdomadaire, maintient une performance annuelle soutenue. Les investisseurs y font preuve d’une sélectivité accrue, privilégiant les valeurs défensives et les grandes capitalisations. Parallèlement, la détente du service de la dette extérieure, couplée à la progression des recettes touristiques et des transferts des TRE (Tunisiens Résidents à l’Étranger), offre une respiration budgétaire bienvenue.

Toutefois, cette embellie demeure largement conjoncturelle. Avec un taux d’investissement toujours inférieur à 8 % du PIB, le redémarrage effectif de la machine productive se fait attendre, limitant la portée de ces bons résultats financiers.

Le phosphate et l’énergie : les nerfs de la guerre

Le secteur du phosphate illustre parfaitement ce paradoxe tunisien. Avec des réserves estimées à 2,5 milliards de tonnes, la Tunisie dispose d’un atout stratégique majeur. Pourtant, la production peine à atteindre les objectifs fixés pour 2030. Entre logistique ferroviaire défaillante et tensions sociales dans les bassins miniers, la filière devient le miroir des blocages systémiques du pays.

Cette vulnérabilité est accentuée par la volatilité des cours du pétrole. Dans un contexte géopolitique instable, chaque hausse du baril fragilise les équilibres budgétaires d’une économie encore lourdement dépendante des importations énergétiques.

L’héritage du CSP : Un modèle pour la réforme économique

Dans ce paysage contraint, le 70e anniversaire du Code du Statut Personnel (CSP) offre une perspective historique capitale. En 1956, la Tunisie a su opérer une rupture profonde en conciliant modernité juridique et référentiel culturel. Cette capacité à produire un cadre institutionnel avant-gardiste est précisément ce qui manque à l’économie contemporaine.

La question posée aujourd’hui est similaire à celle de l’ère Bourguiba : comment passer d’un modèle hérité à un modèle refondé ? La résilience actuelle offre des marges de manœuvre, mais sans une volonté de réforme aussi claire que celle qui a porté le CSP, la trajectoire durable restera hors de portée.