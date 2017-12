Signature d’une charte définissant les règles de conduite à adopter dans les universités tunisiennes

L’Association tunisienne de défense des valeurs universitaires (ATDVU) a signé, jeudi à Tunis, une charte universitaire qui énonce “les principes et les valeurs à respecter afin d’établir les règles de conduite et de bonne gouvernance auxquelles tous les intervenants doivent s’astreindre pour que l’université accomplisse au mieux sa mission qui est la transmission du savoir”.

Signée lors d’une cérémonie marquée par la présence d’universitaires, d’étudiants et de composantes de la société civile, cette charte est issue de rencontres scientifiques dans plusieurs institutions universitaires qui ont duré plus de deux ans.

Le document énonce une série de principes et valeurs dont la liberté académique, l’indépendance et bonne gouvernance de l’université, la responsabilité et les obligations professionnelles.

“L’objectif de cette charte est d’ancrer la culture de défense des libertés académiques chez les universitaires et étudiants ainsi que la notion des obligations professionnelles”, a fait savoir le Président de l’ATDVU, Habib Malekh, appelant la société civile à adopter ce texte.

Selon lui, cette charte s’inspire de la constitution ainsi que des règles et chartes internationales et des recommandations émanant des organismes onusiens et des conférences internationales sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

“Elle vient compléter les législations qui définissent les droits et devoirs de l’ensemble des composantes de l’Université”, peut-on lire dans son préambule”, a-t-il dit.

Le représentant de la Fondation Rosa Luxembourg en Tunisie, Khaled Chaabane a souligné l’importance de cette charte, “première du genre en Tunisie” et qui, selon lui, est garante des libertés académiques.

Elle vient, a-t-il dit, redéfinir la relation entre professeurs et étudiants de manière à ce qu’elle soit basée sur les principes d’égalité et du respect mutuel qui demeurent, selon lui, deux notions encore absentes dans les établissements universitaire tunisiens.

“C’est pourquoi, ce texte entend consacrer ces deux principes et d’en faire les fondements de l’université tunisienne”, a-t-il ajouté.

Depuis sa création qui a coïncidé avec les violations salafistes de la liberté académique pendant 2011-2012, l’ATDVU a toujours placé la liberté académique et la charte universitaire ainsi que les problèmes de l’université tunisienne au centre de ses préoccupations.