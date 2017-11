Nomination : Le juge Najib Ktari, nouveau président du Conseil de la magistrature financière

Le juge Najib Ktari a été élu président et l’expert comptable Mohamed Mehdi Maazoun vice-président du Conseil de la Magistrature Financière, apprend jeudi l’agence TAP de source officielle.

“Suite à la réunion de la première assemblée du Conseil Supérieur de la Magistrature datée du 28 Avril 2017, le Conseil de la Magistrature Financière a été convoqué pour la semaine suivante. Au cours de la première réunion du Conseil de la magistrature financière, le juge Najib Ktari a été élu président et l’expert comptable Mohamed Mehdi Maazoun a été élu vice-président, et ce en présence des 12 membres, (8 juges, 2 experts comptables et 2 avocats), représentants tous les membres actuels du Conseil de la Magistrature Financière”, a précisé Maazoun à l’agence TAP.

Il existe six postes vacants dans le Conseil Supérieur de la magistrature dont le dépôt de candidature pour les combler sera annoncé ultérieurement.

Selon l’article 12 de la loi organique numéro 34 de l’année 2016 régissant le Conseil Supérieur de la Magistrature, le conseil de la magistrature financière se compose de 15 membres.

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature avaient élu lors de leur première réunion tenue le 28 avril dernier, le juge Hatem Ben Khalifa, président provisoire, rappelle-t-on.

Le nouveau président élu devra convoquer les conseils sectoriels le plus tôt possible pour traiter en urgence des dossiers importants, notamment dans les conseils de magistrature judiciaire et financière avec le dépôt des membres des deux conseils de leurs candidatures pour combler les vacances au niveau des hauts postes.