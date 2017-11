La Tunisie veut réduire le nombre de victimes des accidents de la route

La Tunisie œuvre à réduire de 30% le nombre de victimes des accidents de la route à l’horizon de 2020, soit 500 morts par an, a déclaré le président de l’Association tunisienne de la prévention routière (ATPR), Afif Frigui.

Il a ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP que l’Organisation internationale de prévention routière a décidé de généraliser le programme “Les jeunes ambassadeurs de la sécurité routière” dans tous les pays à l’occasion de son 13ème congrès “la gouvernance des routes”, tenu du 3 au 6 mai à Tunis.

L’adoption et la généralisation de ce programme tunisien démontre la confiance de l’organisation dans l’expérience tunisienne en matière de sécurité routière et son engagement à respecter les dispositions du Pacte de travail pour la sécurité routière 2011-2020 de l’ONU, a-t-il souligné.

Frigui a en outre rappelé que 50% des accidents de la route sont causés par des jeunes, d’où l’installation du village international des jeunes pour la sécurité routière sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, avec la participation de 40 jeunes délégations de différents pays.

L’objectif est de sensibiliser aux dangers de la conduite imprudente ou sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, et de faire connaitre les mécanismes et les programmes de lutte contre les accidents.