Zied Laadhari compte réviser le système des pôles industriels en Tunisie

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari, a affirmé que son département prépare une étude stratégique sur l’industrie et l’innovation à l’horizon 2030, soulignant la nécessité de réviser le système des pôles industriels et de développer des pôles régionaux.

Lors d’une réunion de travail, tenue mercredi au siège du gouvernorat de Bizerte, le ministre a fait savoir que la stratégie du ministère en matière d’industrie consiste à soutenir ce secteur pour qu’il puisse jouer son rôle dans la création de la richesse et de l’emploi.

Laadhari a par ailleurs exprimé l’engagement du ministère à préserver et renforcer les entreprises existantes afin qu’elles puissent absorber la demande croissante d’emplois, évoquant la société El Fouladh, au sujet de laquelle un dialogue est ouvert avec le partenaire social afin de débattre des solutions possibles aux problématiques.

Par ailleurs, Laadhari a déclaré que le ministère poursuivra l’approvisionnement du marché en viandes importées, malgré le glissement du dinar.

Lors de cette réunion, les intervenants ont formulé un certain nombre de revendications, notamment la réhabilitation de la zone industrielle d’Utique, l’accélération du réaménagement de la zone industrielle de Menzel Jemil, la mise en application de la convention relative à la réhabilitation de la zone industrielle de Zarzouna, la création de deux zones industrielles à Mateur et Menzel Bourguiba et la lutte contre la pollution industrielle.