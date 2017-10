Le directeur général d’ITALCAR, Kais Krima, a convié aux journalistes de la place, ce vendredi 21 avril 2017, au lancement de la nouvelle Fiat, en l’occurrence la Fiat Tipo, et ce au niveau du showroom de l’entreprise à Mégrine. Pour ce faire, il s’est entouré de toute son équipe, car l’événement est solennel… pour le concessionnaire et ses 117 salariés.

Avant de parler de ce nouveau-né dans la famille Fiat, M. Krima s’est longuement attardé sur la présentation du groupe ITALCAR qui est, rappelons-le, le concessionnaire des marques Fiat (Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, Jeep et IVECO), mais surtout sur le nouveau showroom.

En effet, ce showroom immense s’étale sur plusieurs 8.000 mètres carrés, et se subdivise sur trois compartiments. Le premier, d’une superficie de 1000 mètres carrés, est dédié à l’accueil de toute la gamme ITALCAR -avec une superficie de 750 m2 pour la marque IVECO- et les 250 mètres carrés restants pour les marques FIAT, LANCIA, JEEP et ALPHA ROMEO. M. Krima insistera sur le fait que ce showroom est doté non seulement d’équipements de communication modernes, mais aussi d’un personnel très qualifié afin d’assurer la meilleure orientation des clients possible.

Le showroom est également un centre de formation agréé “constructeurs“ et composé de deux parties: un service après-vente de la marque IVECO, comportant un Chrono Daily Service (l’unique service rapide de camions en Tunisie); un atelier central pouvant contenir 36 postes pour les camions, ainsi qu’un magasin central étalé sur une superficie de 1000 m2 sur deux étages et doté d’une capacité de stockage de 7000 références.

La 2ème partie du site se compose d’un service après-vente Fiat, un atelier service rapide destiné aux véhicules utilitaires et les flottes, un atelier mécanique, la carrosserie et peinture contenant deux cabines de peinture de dernière génération, 3 aires de préparation ainsi qu’un magasin de pièces de rechange annexe.

Vous aurez compris que pour faire tourner “ce moteur“, ITALCAR a dû recruter 39 personnes, rien qu’entre 2016 et ce début de 2017, portant l’effectif de l’entreprise à 117 salariés. C’est ce qu’a déclaré le patron d’ITALCAR, qui place la satisfaction du client au rang des priorités. Et par les temps qui courent, c’est un élément fondamental.

Quid de la Fiat Tipo?

Une berline à trois volumes, une habitabilité exceptionnelle, une suspension efficace et une tenue de route sûre, fonctionnelle, esthétique… avec des lignes harmonieuses et plaisantes. Ce sont là entre autres les qualificatifs de la Fiat Tipo surnommée par le constructeur transalpin «le nouveau phénix italien».

Dans le communiqué de presse remis aux journalistes, il est précisé que la Fiat Tipo, dessinée par Roberto Giolito au Centro Stile de Fiat en Italie, «sonne le glas de la culture “monoproduit“ de Fiat, axée auparavant autour de l’iconique 500».

Telle qu’on l’a vue, la Fiat Tipo respire la simplicité tout en étant agréable et accessible au plus grand nombre des fans de la marque Fiat.

Quant à l’habitacle de la Fiat Tipo, il est spacieux avec un grand coffre à bagages et d’espaces de rangement adaptés aux exigences de l’ère du temps.

Le secret de l’équilibre esthétique de la Fiat Tipo vient du fait qu’elle a été dessinée comme une 4 portes et repose sur une base technique moderne : elle est équipée d’un ABS avec assistance au freinage d’urgence PBA, les 2 airbags frontaux, la climatisation, l’ordinateur de bord et une autoradio UConnect avec connexions AUX-USB-Bluetooth et commandes au volant. L’accoudoir central avant coulissant comprend un espace de rangement, la direction est assistée avec fonction City, les vitres arrière électriques, les boucliers et coques de rétroviseurs portent la couleur de la carrosserie et la condamnation centralisée des portes se fait par télécommande.

La Fiat Tipo, 3 volumes, dispose d’une gamme de motorisations modernes capable de satisfaire les attentes de tous les types d’utilisateurs. En effet, le 1.4 litre Fire essence de 95 ch (avec boîte manuelle à 6 rapports) offre un bon compromis d’utilisation.

La Tipo est un modèle global pour une marque globale et présenté par FCA comme étant «une voiture à la personnalité optimiste, vendue au juste prix, et qui répond à un besoin rationnel».

A noter que la Tipo a reçu le prix Autobest 2016, un trophée attribué par un jury de 26 journalistes européens et sacrant son excellent rapport prix/prestations.

La Fiat Tipo est disponible chez ITALCAR showroom du Lac et Mégrine ainsi que tout son réseau.

La Fiat Tipo Berline MID PM est à 42.000 dinars tunisiens, alors que la Fiat Tipo Berline Entry il faut compter 36.900 dinars tunisiens (TTC).