Italcar a décidé d’étendre l’activité de la société au négoce international et à la formation.

Italcar est le concessionnaire et distributeur exclusif de plusieurs marques de voitures et de camions en Tunisie (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional, Iveco, et Jeep).

En 2016, cette filiale du groupe Mabrouk avait été certifiée entreprise formatrice par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK).