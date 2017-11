ITALCAR inaugure son nouvel atelier agréé Iveco à Fouchana

ITALCAR S.A, concessionnaire officiel des marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia et IVECO, élargit son réseau avec l’ouverture d’un nouvel atelier situé à Fouchana. La cérémonie d’inauguration a eu lieu jeudi 2 novembre en présence du DG, Kais Krima, du directeur après-vente, logistique et réseau, Mohamed Annabi, ainsi que les directeurs de la société ITALCAR, du propriétaire de l’atelier, Hechmi Ben Nasr…

Tous les services nécessaires sont assurés au profit de des clients de la marque ayant de véhicules lourds Iveco, notamment la réparation et l’entretien mécanique pour les camions et la vente des pièces de rechange d’origine Iveco.

L’atelier dédie aux clients de la marque une équipe de quinzaine de personnes formées chez Italcar aux normes exigées par le constructeur (Iveco). Le team hautement qualifié accompagne le client durant toute la durée de vie de son camion. Ils offrent des services d’entretien et d’assistance pour tous les domaines touchant les camions.

Cette affiliation marque la volonté d’ITALCAR S.A de renforcer sa présence sur tout le territoire tunisien et son souci d’être au plus près de ses clients. Une approche de proximité qui permet au concessionnaire de répondre aux nombreuses attentes d’une clientèle spécifique sans cesse croissante tout en garantissant un service fiable, rapide et de qualité.

ITALCAR S.A est déjà au service de sa clientèle à travers son réseau d’ateliers situés sur tout le territoire tunisien et s’apprête à un nouveau plan de développement pour l’année 2018.

Les prochaines expansions vont porter le nombre d’ateliers officiels ITALCAR à 15, sans compter les trois sites de la Société aux Berges du Lac, à la Cité el Khadra ainsi que le nouveau siège social de Mégrine.