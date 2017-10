Nana Trophée : La dotation de la 6ème édition s’élève à 60.000 dollars

La sixième édition du tournoi international féminin Nana Trophy de tennis, comptant pour le classement mondial WTA, se tiendra du 22 au 30 avril sur les courts du Tennis Club de Tunis avec la participation d’une soixantaine de joueuses représentant 30 pays.

Selon les organisateurs, le Nana Trophy s’apprête à fêter sa sixième édition dont la dotation est passée de 50.000 dollars l’année dernière à 60.000 dollars cette année, et ce malgré la conjoncture économique difficile par laquelle passe le pays.

“Nous avons voulu garder un niveau élevé de la compétition pour donner une belle image du tennis tunisien et permettre à nos joueuses de s’aguérir aux compétitions internationales en se mesurant à des joueuses de haut niveau et de gagner des points au classement mondial”, a souligné le président du Tennis Club de Tennis, Karim Ben Ammar, lors d’une conférence de presse, tenue samedi, en présence notamment du président de la Confédération africaine de tennis (CAT), Tarek Cherif, de la présidente de la fédération tunisienne, Salma Mouelhi, et des sponsors du Nana Trophy.

“En l’absence de Ons Jabeur, engagée dans plusieurs tournois, le tennis tunisien comptera lors de cette édition sur la joueuse prometteuse Chiraz Bechri, championne d’Afrique seniors qui bénéficiera d’une Wild Card, et qui sera la grande surprise de ce tournoi”, a-t-il souligné, estimant qu'”il est temps que Ons Jabeur passe le témoin à la jeune Chiraz Bechri (16 ans)”.

Il a tenu à remercier les sponsors officiels et les partenaires du tournoi pour “leur soutien continu au tennis tunisien et sans lequel le tournoi Nana Trophy n’aurait jamais résisté à la conjoncture difficile du pays”.

La directrice du tournoi, Salma Elloumi Fourati, a précisé que “ce tournoi disputé sur terre battue, servira pour l’attribution de points pour le classement mondial WTA, avec 80 points pour la gagnante et 48 points pour la finaliste”.

Elle indiqué que le tournoi enregistrera la participation de 60 joueuses représentant 30 pays, dont la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays Bas, la Chine, l’Australie, les Etats Unis”, ajoutant que “parmi les participantes l’Ukrainienne Marina Zanevska (112e), l’Espagnole Sylvia Espinosa (118e) et la Belge Alisson Uytvanck (135e) qui seront têtes de liste”.

Elle a ajouté qu’outre Chiraz Bechri, une autre Wild Card sera accordée à l’Egyptienne Sandra Samir.

La directrice du tournoi a souligné que le tournoi sera également exceptionnel de par la grande animation et les surprises programmées outre la présence de plusieurs invités tunisiens et étrangers, ajoutant qu’un match exhibition aura lieu en marge du Nana Trophy opposant des figures artistiques et sportives.

La présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Selma Mouelhi, s’est réjouit quant à elle du maintien de ce tournoi malgré les difficultés financières et économiques appelant l’autorité de tutelle à appuyer ce genre de tournoi afin de promouvoir le tennis tunisien.

Elle s’est félicitée par ailleurs des résultats enregistrés par les joueurs de tennis tunisiens à l’image de Malek Jaziri, Ons Jabeur et par la sélection tunisienne qui a réussi récemment à se maintenir dans le groupe II de la zone Europe Afrique de la coupe Davis, souhaitant que Chiraz Bechri emboite le pas à ces joueurs puisqu’elle dispose de grandes qualités techniques et physiques.

Les qualifications pour l’accession au tableau final auront lieu les 22, 23 et 24 avril. Les compétitions du tableau final débuteront le 25 avril et la finale 30 avril.