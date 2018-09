Une journée d’information sur le lancement du 2ème lot du Fonds d’Appui à la Compétitivité et au Développement des Exportations “TASDIR+” a été organisée mardi au siège du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette journée s’inscrit dans le cadre du second appel à candidatures lancé, le 16 janvier 2017 et qui sera clôturé le 28 février 2017 , précise un communiqué du CEPEX, ajoutant que l’objectif de cet événement, est de permettre aux entreprises de prendre connaissance des nouveautés du programme et faciliter leur adhésion dans le cadre de ce second appel à candidatures, souligne la même source.

Les discussions qui ont suivi cette journée d’information, ont permis aux entreprises d’affiner leurs business plans avant dépôt de leurs dossiers de candidature. Elles ont, également, été l’occasion de les informer sur les différentes initiatives récentes en matière de facilitation des exportations et de donner une opportunité à ces professions de faire part des différents obstacles qu’ils rencontrent dans leurs activités à l’export.

Le régime fiscal et juridique des groupements à l’export a fait, également, l’objet de plusieurs interventions qui feront l’objet d’approfondissements avec les services de TASDIR.

A noter que le gouvernement tunisien lance le projet de Développement des exportations (PDE3) sur une période de 5 ans. Il s’agit d’un programme, financé en partie par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Fonds d’Appui à la Compétitivité et au Développement des Exportations (TASDIR+).

Il est doté d’un budget de 23,5 millions de dollars pour l’amélioration de la compétitivité et le développement et la diversification des exportations des entreprises tunisiennes.

Un premier appel, lancé le 22 décembre dernier, a permis de recueillir 344 candidatures et de retenir 137 dossiers (103 entreprises et 17 start-up) pour un investissement total de 20 Millions de dinars (MDT) qui ont bénéficié d’une prime globale de plus de 10 MDT.

