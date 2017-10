Huawei Tunisie vient d’annoncer le lancement officiel sur le marché tunisien du nouveau Huawei Mate 9. A cette occasion, M. Houcem Abbassi, Directeur Marketing à Ooredoo a annoncé la disponibilité de ce smartphone, en exclusivité pour les clients de l’opérateur à partir de 199 TND.

Pour sa part, M. Calvin Yung, Directeur de Huawei Tunisie a déclaré «nous sommes très fiers du succès remporté par Huawei ces dernières années en Tunisie. La passion des amateurs tunisiens de la technologie pour obtenir un design attrayant et des avantages automatiques est ce qui nous a encouragé aujourd’hui à fournir les derniers téléphones Huawei Mate 9 en Tunisie ».

Le Mate 9 bénéficie du chipset Kirin 960, le processeur de smartphone le plus performant au monde, de l’EMUI 5.0, une interface utilisateur intuitive qui rationalise l’expérience des utilisateurs avec l’OS, la technologie SuperCharge qui fournit une charge complète en 20 minutes, la Caméra à double objectif avec capteur RVB de 12 mégapixels, capteur monochrome de 20 mégapixels et zoom hybride, avec un grossissement 2x supérieur.

Le Huawei Mate 9 combine une batterie haute densité 4 000 mAh avec sa toute nouvelle technologie SuperCharge, garantissant une durée de vie plus longue de la batterie, annonce les responsables de Huawei Tunisie, grâce à sa technologie d’économie d’énergie avancée.

Après le succès du Huawei P9, la HUAWEI Mate 9 inclut également une caméra à deux lentilles de deuxième génération co‐conçue avec Leica. Huawei et Leica ont continué de peaufiner et d’améliorer les performances optiques du module caméra, qui comprend désormais un capteur RVB de 12-mégapixel / F2.2, un capteur monochrome 20 mégapixel / F2.2 et des algorithmes améliorés de fusion d’image, qui fonctionnent de concert et permettent une meilleure qualité de photo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille écran: 5.9 “

Définition de l’écran 1920 x 1080 px – Résolution de l’écran 373 ppp

Processeur HiSilicon Kirin 960

Système Android 7.0

Interface utilisateur Huawei Emotion UI

Nombre de coeurs 8 – Fréquence processeur 2.4 GHz

Mémoire vive (RAM) 4 Go

Capacité 64 Go

Support cartes mémoire: microSD, microSDHC, microSDXC

MULTIMÉDIA

Capteur photo principal 12 Mpx + Capteur 20 Mpx Noir Blanc

Capteur photo frontal 8 Mpx

COMMUNICATION

Bandes GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz

Compatible réseau 4G (LTE) Oui

ALIMENTATION

Batterie 4000 mAh

DIMENSIONS

Largeur 7.89 cm – Hauteur 15.69 cm – Épaisseur 0.79 cm

Poids 190 g