Comment chercher et obtenir le job de vos rêves (4/5)

Mettez à jour vos concepts Questions Réponses Commentaires/Explications Le job de vos rêves, c’est quoi ? C’est le métier qui vous convient mieux

que tous les autres, c’est-à-dire le métier qui vous garantit une

double réussite : la réussite personnelle et professionnelle. C’est, plus précisément, celui qui vous

permettra de vous réaliser, de vous épanouir, de mettre en valeur vos

talents, vos capacités et vos aptitudes spécifiques. Autrement dit,

c’est votre métier et non celui de quelqu’un d’autre. Existe-t-il un métier de rêve pour

tout le monde ? Oui, sans aucun doute. Car il n’y

a pas de personnes totalement dépourvues de talents, de capacités et

d’aptitudes spécifiques. Retenez bien ceci :

Quels que soient vos diplômes, votre caractère, vos talents et votre

personnalité, il existe pour vous un métier de rêve. C’est à vous de

le reconnaître, de le chercher et de l’obtenir. Par quoi reconnaissez-vous votre

métier de rêve? (1) C’est le métier qui vous permet de

faire «ce que vous avez envie de faire».

Il vous procure un réel plaisir de l’exercer et fait de votre travail

une vraie passion. C’est, en somme, votre travail jeu !

—————————–Attention ! «Ce que vous avez envie de

faire» se définit en termes d’activités (et non en en termes de poste,

de fonction, d’entreprise ou de secteur)

—————————–Règle : C’est le «plaisir que vous

éprouvez naturellement» dans une ou plusieurs activité(s) qui définit

votre métier et non l’inverse. Une activité donnée peut être, en effet,

exigée par un grand nombre de métiers. La réciproque n’est pas vraie : un

métier exige un savoir–faire précis.

——————

Erreur classique :

Sans analyse préalable de leurs capacités réelles et, sous l’influence

d’un bon nombre de facteurs socioculturels, certaines personnes rêvent

dès leur jeune âge d’être Ingénieur, Médecin, Avocat, etc. D’aucuns

s’entêtent à formuler leur vœu par un titre : «Directeur du crédit dans

une banque commerciale» ! D’autres par des secteurs (Banques,

Assurances, etc.)

——————-

(2) C’est le métier que vous auriez exercé sans être rémunéré et qui,

paradoxalement, vous fait gagner de l’argent, beaucoup d’argent !

Votre endurance, votre enthousiasme, le plaisir et l’excitation que vous

éprouvez en faisant votre travail feront de vous une personne

extraordinairement efficace.

—————————-(3) C’est celui qui vous fait passer du statut d’une

personne au statut d’une personnalité : dans le monde du travail, un

employé, c’est un individu qui occupe un poste ; une personnalité, c’est

quelqu’un notoirement connu par sa compétence. Un conseil : Pour l’or et

l’argent du monde, n’acceptez jamais d’exercer un autre métier

que le vôtre. A quoi bon, en effet, de posséder le monde et de vous

perdre vous-même ? Trop de gens sont malheureux dans leur travail pour

avoir enfreint à cette règle.

————————————-

Les activités qui vous procurent un réel plaisir sont toujours décrites

par des verbes ou par des phrases dont les mots clés sont des verbes

tels que rédiger, analyser, inventer, raconter, expliquer, influencer,

voyager, convaincre, persuader, etc.

————————————-

Si, par exemple, «vous aimez rencontrer des gens», les métiers les

plus indiqués pour vous seraient ceux exigeant un bon contact: VRP,

Vendeur, Négociant, Démarcheur, Médecin, Avocat, Enseignant,

journaliste. Et, la liste est loin d’être terminée. Evidemment, votre

formation de base, vos diplômes et les autres activités caractéristiques

des métiers possibles limiteront quelque peu la liste.

——————————

Ces personnes commettent ainsi une double erreur :

– Ce «rêve» est trop contraignant pour la recherche et l’obtention

d’un emploi.

– Même, si par miracle, elles arrivent à réaliser ce rêve, elles se

rendent compte que les activités caractéristiques du poste ne leur

procurent aucun plaisir. D’où, fatigue, stress, ennui, et donc échec. Moralité : Ne choisissez jamais un métier avant de vous assurer

que les activités caractéristiques de ce métier correspondent à vos

capacités réelles et vous procurent un réel plaisir.

——————————–

En faisant ce que vous avez envie de faire, votre travail deviendra pour

vous une vraie passion. Vous allez donc y exceller car vous n’y

connaîtrez ni fatigue ni soucis. Votre travail vous amuse et, vous êtes

prêt à le faire sans contrepartie. Vous serez sollicité par un très

grand nombre d’employeurs. Il ne vous reste plus qu’à profiter de la loi

du marché : faites payer cher, très cher les services que vous rendez.

————————————–

Votre travail étant devenu pour vous une passion, vous allez y exceller

de façon à devenir une personne remarquable et remarquée. Il vous

donnera de ce fait l’occasion d’être une référence incontournable dans

votre profession, et partant, célèbre dans votre milieu et notoirement

connu dans d’autres milieux. Ces propos sont loin d’être utopiques. Pour

s’en convaincre, il vous suffit de lire la biographie des gens célèbres.