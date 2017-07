Ibrahim Ghanim, nouveau DG d’Emirates Tunisie

Emirates, l’une des compagnies aériennes les plus dynamiques au monde, a annoncé la nomination d’Ibrahim Ghanim au poste de directeur général pour la Tunisie, pour soutenir la croissance de la compagnie aérienne à l’intérieur du pays.

Précédemment en poste au Zimbabwe en qualité de directeur commercial de la compagnie aérienne, M. Ghanim remplace à ce porte Walid Bouzgarou.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Ghanim sera responsable du bon fonctionnement des affaires d’Emirates en Tunisie, supervisant les ventes et les fonctions de service pour les passagers, les marchandises et les opérations aéroportuaires de la compagnie aérienne.

M. Ghanim a rejoint Emirates dans le cadre de son programme de gestion commerciale, en 2015. Il a depuis été affecté directeur du support commercial, d’abord au Zimbabwe à partir d’août 2016, avant d’être muté à Tunis en mars 2017.

Commentant sa récente nomination au bureau de Tunis, M. Ghanim a déclaré: «Je suis très enthousiaste de rejoindre l’équipe des 25 membres qualifiés de l’équipe tunisienne pour assurer le bon fonctionnement des cinq vols hebdomadaires d’Emirates à destination de Dubaï. Je suis impatient d’établir de solides relations avec nos clients tunisiens et nous nous appuierons sur mes expériences antérieures pour être à la hauteur et dépasser les exigences de ce marché diversifié et dynamique”.

“Je suis très heureux d’être à Tunis et je suis désireux d’explorer le pays davantage pour mieux parler de ses attractions touristiques”, a-t-il ajouté.