Sarra Rejeb quitte Tunisair pour la direction de la SNCFT

Sarra Rejeb vient d’être nommée présidente directrice générale de la SNCFT, une compagnie sinistrée après les accidents dramatiques survenus cette semaine.

Il s’agit de toute évidence d’une promotion et d’un signe de reconnaissance de la compétence de cette Tunisienne dans la mesure où cette nomination est la troisième à la tête d’une aussi importante entreprise publique de transport.

Pour mémoire, Sarra Rejeb a été PDG de la Transtu (mai 2012- avril 2015) et PDG de Tunisair (avril 2015-fin décembre 2016).

Lire aussi: Sara Rejeb – PDG de TunisAir : Stratégies et chiffres

L’expertise acquise à la tête de ces trois entreprises fait d’elle une véritable experte dans le domaine du transport en Tunisie et l’habilite, logiquement, à accéder à des postes plus importants.

Lire aussi: En 2017, Tunisair va accélérer son plan de redressement (PDG)

Le mérite de Sarra Rejeb réside dans son plaidoyer constant pour le transport multimodal. Elle a toujours appelé à une vision globale de tous les modes de transport.

A titre indicatif, au temps où elle était à la tête de Tunisiar, elle a appelé à la création de lignes ferroviaires rapides entre les aéroports du pays et les stations touristiques. Pour elle, il est plus rentable pour le pays de développer le ferroviaire en complément de la logistique aéroportuaire que de construire de nouveaux aéroports d’autant plus que la Tunisie est actuellement en surcapacité aéroportuaire. La règle étant, selon elle, « les distances ne se mesurent pas en nombre de kilomètres mais en nombre de minutes ».

ABS