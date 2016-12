Les efforts devraient être intensifiés en 2017 pour accélérer la mise en œuvre du plan de redressement qui consiste à améliorer la productivité, adopter un nouveau mode de gouvernance, améliorer la qualité de services, mieux gérer les filiales, moderniser les outils de gestion, réduire les coûts et améliorer les recettes, a fait savoir, jeudi, à Tunis, la Présidence directrice générale (PDG) de Tunisair, Sarra Rejeb, indique un communiqué du transporteur national.

S’exprimant à l’occasion de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire relative à l’exercice 2015 du groupe TUNISAIR, elle a ajouté que l’année 2016 s’achève avec une nette reprise de l’activité par rapport à 2015 en enregistrant une hausse de plus de 9% du trafic et de deux points du coefficient de remplissage, démontrant ainsi l’amélioration des performances commerciales de la compagnie. Toutefois, a-t-elle dit, il reste une importante marge d’amélioration pour l’an 2017, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, dans cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques 2020, il y a lieu d’assurer la rentabilité financière, tout en respectant les standards de qualité et de sécurité de l’industrie, a fait remarquer la PDG de Tunisair, a souligné Rejeb.

La responsable a rappelé les réalisations de Tunisair en 2016, à savoir la reprise de l’activité de Tunisie Catering, le développement du réseau africain, européen et transatlantique par l’ouverture d’une ligne aérienne vers Niamey et l’augmentation du nombre de fréquences vers ses destinations subsahariennes, la reprise des liaisons vers Moscou et Prague, l’ouverture de la ligne de MONTREAL, concrétisée grâce à l’exécution du plan de renouvellement de la flotte et la réception de deux avions gros porteur A330-200, outre la vente, dernièrement, de l’avion A340 et des quatre B737-500 en cours de finalisation « qui permettront à la Compagnie d’éliminer les charges considérables liées au stockage de ses machines et de renflouer sa trésorerie en plus du redressement de la tendance de trafic et du chiffre d’affaires, tout en améliorant le remplissage de ses avions », a-t-elle relevé.