Le marché Boursier a clôturé la séance de mercredi, 5 août 2026, sur une note négative. Le benchmark s’est délesté de -0,15 % à 20 156,33 points dans un volume modeste de 7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre UBCI s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 20 mille dinars, l’action s’est appréciée de 4,5 % à 41,710 dinars(D).

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 3,8 % à 0,820 D en alimentant le marché avec des capitaux de 178 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 67 mille dinars, l’action a régressé de -4,5 % à 43,340 D.

Le titre SOTUVER a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -2 % à 26,950 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume global de 355 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 949 mille dinars sur la séance (soit 14 % du volume transigé sur la cote) notant que la valeur a signé une baisse de -0,5 % à 24,380 D.