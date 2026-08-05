La Tunisie et la Thaïlande ont convenu d’explorer de nouveaux secteurs de coopération économique pour rééquilibrer leurs échanges commerciaux, actuellement déficitaires pour la Tunisie, lors d’une séance de travail tenue mardi au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT).

La rencontre, qui a réuni le vice-président de la CCIT, Najeh Ben Abdessalem, et une délégation de l’ambassade de Thaïlande au Caire conduite par le ministre conseiller aux affaires commerciales, Niwat Apichartbutra, a mis en lumière un déséquilibre structurel de la balance commerciale bilatérale. Les importations tunisiennes en provenance de Thaïlande, dominées par l’automobile, les machines industrielles, les équipements électriques, les céréales, les produits chimiques, le caoutchouc, les graines oléagineuses et les dispositifs médicaux, dépassent largement les exportations tunisiennes.

Face à ce constat, les discussions ont porté sur l’identification de filières où la Tunisie pourrait renforcer sa présence sur le marché thaïlandais. Parmi les secteurs jugés prometteurs figurent l’huile d’olive, les dattes, les produits de la mer, les produits biologiques, les composants automobiles, les fils et câbles électriques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques naturels, ainsi que les technologies de l’information et les services numériques.

Les deux parties ont souligné que le potentiel économique des deux pays reste sous-exploité et que le développement de ces nouveaux créneaux permettrait non seulement de diversifier les échanges, mais aussi d’établir une coopération plus équilibrée et durable. Elles ont également mis l’accent sur la nécessité de dynamiser les partenariats entre entreprises tunisiennes et thaïlandaises pour concrétiser ces opportunités.