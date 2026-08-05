L’indice des prix à la consommation a augmenté, en juillet 2026, de 0,2% par rapport au mois de juin 2026, selon l’Indice des prix à la consommation pour le mois de juillet 2026, publié, mercredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix du groupe « Restaurants et hôtels » de 1,4%, ainsi que des prix des deux groupes « Santé » et « Loisirs et culture » dont la hausse est identique soit 0,7%.

En revanche, les prix du groupe « Alimentation et boissons » ont diminué de 0,6%.

En variation mensuelle, les prix du groupe « Alimentation et boissons » ont diminué de 0,6%.

Cette baisse est principalement due au recul des prix des légumes de 2,9%, de la viande ovine de 1,8%, de la volaille de 1,3% et des œufs de 0,7%. En revanche, les prix des fruits ont augmenté de 1,9%.

Selon l’INS, les prix de groupe « restaurant et hôtels » ont augmenté, en juillet 2026, de 1,4%. Cette hausse est expliquée par la progression des prix du services d’hébergement de 7,2%.

De même, les prix des services de santé ont augmenté de 0,7%, principalement en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1,2%.