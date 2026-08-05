Les étudiants inscrits en licence ayant interrompu leurs études et souhaitant se réinscrire titre de l’année universitaire 2026-2027 sont appelés à déposer leurs demandes entre le 1er et le 31 août 2026, a annoncé la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis (FSHST) dans un communiqué.

La faculté précise que les dossiers doivent être envoyés par courrier à son siège, situé au 94, avenue du 9-Avril-1938, Tunis 1007 et l’enveloppe doit obligatoirement porter les nom et prénom du candidat ainsi que la mention “Réintégration”.

Le dossier doit comprendre une demande écrite adressée au doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, une copie de la carte d’identité nationale, une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat et du relevé de notes du baccalauréat, ainsi que des copies certifiées conformes des relevés de notes de toutes les années universitaires précédentes.

La faculté indique que les résultats des demandes de réintégration seront publiés sur son site officiel au début de l’année universitaire 2026-2027 faisant remarquer qu’aucun dossier reçu après l’expiration du délai fixé ne sera pris en considération.