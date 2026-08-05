“L’image de la femme dans les médias et dans la société”, tel est le thème d’une rencontre scientifique qui sera organisée demain, jeudi, à l’initiative du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) à l’occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, célébrée le 13 août de chaque année.

Convaincu du rôle essentiel des médias en tant qu’outil de socialisation et de construction des représentations collectives, le CREDIF a choisi ce thème pour rappeler et mettre en valeur leur importance dans l’orientation des pratiques sociales.

L’événement vise à offrir un espace de dialogue, de réflexion scientifique et institutionnelle, ainsi que d’échange d’expériences entre chercheurs, spécialistes des médias, de la communication, des sciences humaines et sociales et différents acteurs concernés.

Il ambitionne de contribuer à l’évolution du discours médiatique sur l’image de la femme et d’explorer les moyens de promouvoir une représentation plus équitable, valorisant les réalisations et le rôle des femmes en tant qu’actrices de la société.

Cette démarche entend également inspirer les générations futures et limiter la reproduction des stéréotypes ainsi que l’instrumentalisation de l’image de la femme dans les médias et dans la société.

Sur invitation du CREDIF, l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) prendra part à cet évènement afin de contribuer aux échanges et d’assurer la couverture médiatique de la rencontre.

Le programme prévoit notamment des interventions consacrées aux thèmes “Femme, médias et fabrique de l’influence” et “Les Tunisiennes et les réseaux sociaux : usages et représentations”.