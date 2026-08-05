Le comité d’organisation de la 37e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a annoncé lundi l’ouverture des inscriptions de films pour ses compétitions officielles, prévues du 12 au 19 décembre 2026.

Les réalisateurs et producteurs ont jusqu’au 15 septembre 2026 pour soumettre leurs œuvres. Le processus d’inscription s’effectue exclusivement en ligne, via la plateforme électronique officielle du festival (inscription.jcc.tn).

Pour cette édition, les sélections officielles concernent quatre catégories distinctes : les longs métrages de fiction, les longs métrages documentaires, les courts métrages, ainsi que la section Carthage Ciné Promesse dédiée aux films d’écoles.

Conformément au règlement du festival, les œuvres soumises doivent être réalisées par des cinéastes d’origine africaine ou arabe. Les règlements des JCC stipulent également que les films doivent être de production récente, soit achevés dans les vingt-quatre mois précédant l’événement, et ne pas avoir fait l’objet d’une diffusion publique ou commerciale en Tunisie avant l’ouverture de la session.

Fondées en 1966, les JCC célèbrent leur 60e anniversaire lors de cette 37e édition. Le festival, dont la récompense suprême est le Tanit d’or, demeure l’un des plus anciens rendez-vous cinématographiques du continent africain et du monde arabe.