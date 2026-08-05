Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti participera mercredi 5 août, sur instruction du président de la République Kais Saied, à la réunion du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale en faveur d’Al-Qods Al-Charif qui aura lieu à Amman.

Convoquée par la Jordanie, cette réunion vise à élaborer une position arabe et islamique unifiée face à la poursuite de l’escalade menée par les autorités d’occupation à Al-Qods, indique un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre sera également l’occasion de réaffirmer la position constante de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien, notamment son droit légitime à établir un État indépendant et souverain sur l’ensemble de son territoire, lit-on de même source.

En marge des travaux, Mohamed Ali Nafti tiendra une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues arabes et musulmans. Ces rencontres porteront sur les développements en lien avec la cause palestinienne ainsi que sur les relations de coopération entre la Tunisie et les pays concernés et les moyens de les consolider et de les diversifier dans différents domaines.