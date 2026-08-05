Une séance de travail consacrée aux préparatifs de la 37e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) s’est tenue lundi soir au siège du ministère des Affaires culturelles.

La réunion présidée par la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi, s’est déroulée en présence des membres du comité directeur du festival et de cadres du ministère, a annoncé son département dans un communiqué.

La ministre a appelé à l’organisation d’une édition « exceptionnelle » afin de marquer le soixantième anniversaire de cette manifestation cinématographique annuelle, soulignant la responsabilité de l’institution pour assurer son rayonnement local, africain et international.

Les discussions ont porté sur les orientations de la programmation, notamment les célébrations de ce soixantième anniversaire, l’historique de la manifestation, les sections prévues, les invités ainsi que les hommages. Les aspects logistiques, le budget alloué aux différentes activités et les cérémonies officielles ont également été passés en revue.

Un volet important du festival sera dédié à la documentation historique, en partenariat avec la Télévision Nationale tunisienne et d’autres institutions publiques.

La 37e édition des Journées Cinématographiques de Carthage se tiendra du 12 au 19 décembre 2026.

Conçues en 1966 par feu Tahar Cheriaa, les JCC ont été fondées pour servir de plateforme militante au cinéma arabo-africain et s’imposer comme le plus ancien festival de cinéma encore actif en Afrique et dans le monde arabe.​​​​​​​