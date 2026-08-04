L’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, Lab’ess (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire), a annoncé, lundi, le lancement d’une nouvelle édition de son programme d’accélération “Orange Corners”, conçu pour accompagner les entreprises à impact dans le développement de leurs projets et l’amplification de leur impact.

Cette nouvelle cohorte fait évoluer son dispositif afin de proposer un accompagnement toujours plus adapté aux réalités des entreprises accompagnées. Le programme intègre ainsi un mécanisme de financement revisité, modulé selon les besoins et le potentiel de développement de chaque projet.

Cette année, le programme ouvrira ses portes à des entrepreneurs engagés, qui bénéficieront d’un accompagnement individuel ainsi que d’un financement dédié pour accélérer leur croissance dans le cadre de la 3ème cohorte.

Cette opportunité est destinée aux entreprises qui sont déjà sur le marché et qui développent des solutions innovantes, viables et à fort impact, tout en créant une valeur durable pour la société et l’environnement. Une attention particulière est accordée à l’agroalimentaire et l’agribusiness, l’économie verte et la transition énergétique, les services à impact social et la création d’emplois pour les jeunes hors des grands centres urbains.

Le programme s’articule autour de formations et workshops ciblés pour permettre aux entrepreneurs de consolider leur modèle économique, renforcer leur stratégie, accélérer leur développement commercial et optimiser leur accès au financement.

Les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront également d’un accompagnement individuel, soit deux rendez-vous par mois minimum avec l’équipe du Lab’ess et des experts spécialisés, d’une mise en réseau à travers des événements de networking et un accès à une plateforme d’entrepreneurs et d’experts internationaux basés dans 22 pays.

Ils accèderont également à un financement de 80 000 à 120 000 D par projet, accordé sous forme de prêt d’honneur et de subvention (min 10 %) et à une évaluation de l’impact, avec des outils pour mesurer l’impact environnemental et/ou social des projets.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 août 2026. Le programme débutera le 14 septembre 2026.

Orange Corners Innovation Fund (OCIF) est une initiative du Royaume des Pays Bas et mise en œuvre en Tunisie par le Lab’ess. Il vise à accompagner les jeunes entrepreneurs africains en phase de croissance en leur offrant des financements sous forme de subventions et un appui stratégique.

Le Lab’ess est une association, fondée en 2012, qui a pour mission d’accompagner, financer et sensibiliser les acteurs du changement dans la zone MENA (Afrique du Nord Moyen Orient) ayant pour vocation de générer un impact social et environnemental positif pour la société.