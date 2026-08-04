La Présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi a appelé, lundi, à rehausser le niveau artistique des festivals et des concerts de musique et à bannir tout comportement qui est de nature à ternir l’image de la société tunisienne, en particulier celle de la femme tunisienne.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Jerbi a exhorté les comités d’organisation des festivals à veiller à ce que la programmation artistique soit conforme aux exigences du bon goût et à lutter contre les pages Facebook propageant des contenus portant atteinte à l’image de la femme tunisienne.

“Il est du devoir des organismes publics de contrôler ces pages dont les administrateurs sont des personnes qui ne sont pas issues du secteur des médias”, a-t-elle souligné.

Selon elle, la violence numérique à l’égard des femmes peut également prendre la forme de la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’images ou de vidéos de femmes se faisant photographier avec certains artistes.

Les concerts attirent un grand nombre de femmes qui assistent aux spectacles dans le respect et sans porter atteinte au bon goût, a-t-elle ajouté, appelant les organisateurs à veiller à la qualité de la programmation artistique.

La Commission des photojournalistes relevant du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait souligné, dans un précédent communiqué, que les dépassements enregistrés lors de certains festivals au cours des dernières années n’avaient pas été commis par des photojournalistes professionnels, mais par des propriétaires de pages sur les réseaux sociaux dont le seul objectif était d’accroître leur audience.

Plusieurs d’entre eux avaient obtenu des accréditations pour couvrir ces festivals grâce à des relations privilégiées avec les bureaux de presse des organisateurs, d’après la même source.