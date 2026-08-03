L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) a annoncé, samedi, la nomination d’Inès Elbini, professeure associée en physiologie animale à l’Institut, au poste de Secrétaire régionale pour l’Afrique du Nord au sein de la Société africaine des neuroscientifiques (SONA).

Membre du Laboratoire des Venins et Biomolécules Théranostiques, Pr Inès Elbini mène des recherches sur les mécanismes du vieillissement, les maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson, la neuroprotection, ainsi que sur le potentiel thérapeutique des molécules bioactives issues des venins animaux, indique l’Institut dans un communiqué.

À travers ses travaux, son engagement en faveur de la formation de la relève scientifique, du renforcement de la coopération internationale, de la promotion de l’éthique de la recherche et du développement des capacités en neurosciences, elle contribue activement au rayonnement de la recherche africaine.

En tant que membre du comité exécutif de la SONA, Pr Inès Elbini mettra son expertise au service d’une vision visant à renforcer les liens entre la recherche fondamentale, l’innovation biomédicale et les applications cliniques, afin d’accroître l’impact des avancées scientifiques sur la santé en Afrique.