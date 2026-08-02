La diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une longue liste de médicaments présentés comme ayant fortement augmenté a provoqué de nombreuses réactions en Tunisie. Certains messages évoquent des hausses atteignant 100 %, voire davantage. À ce stade, ces affirmations doivent toutefois être examinées avec prudence.

Une révision des prix de plusieurs centaines de médicaments a bien été annoncée à la fin du mois de juillet 2026. Selon les informations disponibles, elle concernerait principalement des produits importés et pourrait inclure aussi bien des augmentations que des baisses de prix. La seule existence d’une nouvelle grille tarifaire ne permet donc pas de conclure que tous les médicaments concernés ont enregistré une hausse.

Il est également impossible de confirmer de manière générale que certains prix ont doublé sans disposer, pour chaque produit, du prix précédent, du nouveau tarif, du dosage et du format exact de la boîte. Une comparaison entre deux présentations différentes d’un même médicament pourrait, par exemple, donner une image trompeuse de l’évolution réelle du prix.

L’inquiétude exprimée par les patients reste néanmoins compréhensible. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, toute hausse répétée peut peser lourdement sur le budget mensuel, en particulier lorsque plusieurs traitements doivent être achetés en même temps. L’impact réel dépend aussi du niveau de remboursement, de l’existence d’un médicament générique moins coûteux et de la disponibilité du produit dans les pharmacies.

Les autorités et les organismes concernés gagneraient ainsi à publier un tableau détaillé indiquant, pour chaque médicament, l’ancien prix, le nouveau prix, le taux de variation et les modalités de prise en charge. Une telle transparence permettrait de distinguer les hausses effectivement constatées des chiffres non vérifiés qui circulent en ligne.

En l’état, deux éléments peuvent être retenus : une révision tarifaire a bien eu lieu et elle concerne un nombre important de médicaments. En revanche, l’affirmation selon laquelle les prix auraient augmenté de 100 % ou plus de manière généralisée ne peut pas encore être considérée comme établie.